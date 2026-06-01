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Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans

Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans

Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue du Mont Rachet

Adresse : Mont Rachet

Ville : 25360 Gonsans

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gonsans

Courses de caisses à savon

Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique samedi 20 juin au soir avec les groupes Fusion et Évidence
Buvette et restauration sur place

Courses de caisses à savon Dimanche 21 juin à partir de 10h
Nouvelles chicanes, nouveaux obstacles, virages relevés, passage d’eau, canon à mousse !!
Buvette et Food truck
Inscription des caisses 10€
Entrée libre   .

Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 18 19  aubry2570@gmail.com

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English : Courses de caisses à savon

L’événement Courses de caisses à savon Gonsans a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS