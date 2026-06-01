Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans
Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans samedi 20 juin 2026.
Gonsans
Courses de caisses à savon
Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique samedi 20 juin au soir avec les groupes Fusion et Évidence
Buvette et restauration sur place
Courses de caisses à savon Dimanche 21 juin à partir de 10h
Nouvelles chicanes, nouveaux obstacles, virages relevés, passage d’eau, canon à mousse !!
Buvette et Food truck
Inscription des caisses 10€
Entrée libre .
Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 18 19 aubry2570@gmail.com
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English : Courses de caisses à savon
L’événement Courses de caisses à savon Gonsans a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS