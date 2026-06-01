Courses de caisses à savon Rue du Mont Rachet Gonsans samedi 20 juin 2026.

Gonsans

Courses de caisses à savon

Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique samedi 20 juin au soir avec les groupes Fusion et Évidence

Buvette et restauration sur place

Courses de caisses à savon Dimanche 21 juin à partir de 10h

Nouvelles chicanes, nouveaux obstacles, virages relevés, passage d’eau, canon à mousse !!

Buvette et Food truck

Inscription des caisses 10€

Entrée libre .

Rue du Mont Rachet Mont Rachet Gonsans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 18 19 aubry2570@gmail.com

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English : Courses de caisses à savon

L’événement Courses de caisses à savon Gonsans a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS