Port-Saint-Père

Courses de caisses à savon

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Cet événement est annulé cette année (information de dernière minute).

Port-Saint-Père se prépare à vivre une course de caisses à savon déjantée ! Les rues de Port-Saint-Père se transformeront en piste de course pour la deuxième édition de la course de caisses à savon. Un événement familial et co

3 bonnes raisons de ne pas manquer cet événement unique



Un spectacle détonnant et plein d’humour Admirez la créativité des participants et laissez-vous surprendre par les bolides uniques qui dévaleront la piste. Des fous rires en perspective !

Une ambiance festive et conviviale Tout au long de la journée, profitez d’un programme d’animations musicales, de stands de restauration et de jeux pour petits et grands. Un moment de partage et de détente en famille ou entre amis.

Un défi sportif accessible à tous Envie de participer à l’aventure ? Inscrivez-vous dès maintenant et construisez votre propre caisse à savon. Sensations fortes et amusement garantis !

Ils en parlent déjà

Un événement original et vraiment sympa ! On va passer un super moment en famille.

J’ai déjà participé à une course et c’était génial ! L’ambiance était top et j’ai bien rigolé.

Pierre, 25 ans, habitants de Port-Saint-Père Une super initiative pour animer la ville. On a déjà hâte de voir la prochaine édition !

Quel équipage sortira vainceur de cette course endiablée ? à vous de venir le découvrir à Port-Saint-Père…

Pratique

ouvert à toutes et à tous en accès libre

bar et petite restauration sur place tout au long de la journée

inscription à la course et demande d’information via le lien ici

Découvrez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père. .

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 13 contact@port-saint-pere.fr

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English :

This event has been cancelled this year (last-minute information).

Port-Saint-Père gets ready for a wild soapbox race! The streets of Port-Saint-Père will be transformed into a racetrack for the second edition of the soapbox race. A family and co

L’événement Courses de caisses à savon Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic