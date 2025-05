Courses de caisses à savon – Rue de l’Eglise, Le Pellerin Le Pellerin, 18 mai 2025 10:00, Le Pellerin.

Gratuit : oui Tout public

Pour la troisième année consécutive, vitesse et créativité se donnent rendez-vous dès 10h, le dimanche 18 mai en haut de la rue de l’Église, qui se transformera pour l’occasion en véritable circuit pour le grand retour des courses de caisses à savon ! Avis aux amateurs de vitesse et de créativité : préparez-vous à une journée aussi spectaculaire que déjantée ! En effet, que vous soyez passionné de mécanique ou simplement curieux, venez admirer des bolides aussi originaux qu’excentriques, lancés à toute allure entre le haut de la rue de l’Église et le rond-point René-Coty. Costumes délirants, engins customisés et virages serrés promettent un spectacle unique et plein d’adrénaline ! Des courses, une ambiance chaleureuse et de la créativité Tout au long de la journée, plusieurs courses chronométrées mettront à l’épreuve l’ingéniosité et l’audace des participants. Au-delà de la vitesse, les caisses à savon seront également jugées sur leur originalité et leur esthétisme. De quoi ravir petits et grands !Et ce n’est pas tout : les deux roues de l’association Couëronnaise Esprit Solex défileront à nouveau pour le plaisir des spectateurs, qui pourront aussi cette année profiter de groupes musicaux et de balades en poney avec l’association Cheval Attelage du Pays de Retz ! Participez ou devenez bénévole ! Vous avez envie de tenter l’aventure ? Inscrivez-vous et prenez place sur la ligne de départ pour une descente mémorable ! Vous avez jusqu’au 12 mai.Si vous avez plutôt envie de donner un coup de main à cet événement convivial, l’association organisatrice ADED (Association des enfants de divorcés) recherche toujours des bénévoles motivés pour assurer le bon déroulement de la journée.Plus d’infos à l’adresse aded44640@gmail.com

Rue de l’Eglise, Le Pellerin Le Pellerin 44640