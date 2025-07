Courses de chevaux Gabarret

Courses de chevaux Gabarret lundi 28 juillet 2025.

Courses de chevaux

Hippodrome Gabarret Landes

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Pour cette journée à l’hippodrome, on prend des forces à 12h avec le repas champêtre préparé par le traiteur Le Cuisinier Gourmet avant de donner de la voix, à partir de 14h, pour encourager vos favoris lors des 8 courses de trot qui se succèderont sur la piste.

Réservation conseillée pour le repas

Attention, la réservation pour le repas est conseillée. .

Hippodrome Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 00 08

English : Courses de chevaux

For this day at the racecourse, get your strength back at 12pm with the country-style meal prepared by caterer Le Cuisinier Gourmet, before raising your voice from 2pm to cheer on your favorites in the 8 trotting races that will take place on the track.

Reservations recommended for the meal

German : Courses de chevaux

An diesem Tag auf der Rennbahn stärken Sie sich um 12 Uhr mit einem ländlichen Essen, das vom Caterer Le Cuisinier Gourmet zubereitet wird, bevor Sie ab 14 Uhr Ihre Stimme erheben, um Ihre Favoriten bei den acht Trabrennen anzufeuern, die nacheinander auf der Rennbahn stattfinden werden.

Reservierung für das Essen empfohlen

Italiano :

Per questa giornata all’ippodromo, potrete fare il pieno di forze alle 12.00 con il pasto in stile country preparato dal catering Le Cuisinier Gourmet, prima di alzare la voce dalle 14.00 per tifare i vostri beniamini nelle 8 corse di trotto che si svolgeranno in pista.

È consigliata la prenotazione per il pasto

Espanol : Courses de chevaux

Para este día en el hipódromo, podrá reponer fuerzas a las 12 h con la comida campestre preparada por el catering Le Cuisinier Gourmet, antes de alzar la voz a partir de las 14 h para animar a sus favoritos en las 8 carreras de trote que tendrán lugar en la pista.

Se recomienda reservar para la comida

L’événement Courses de chevaux Gabarret a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Landes d’Armagnac