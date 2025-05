Courses de Cuistax – Vireux-Wallerand, 1 juin 2025 07:00, Vireux-Wallerand.

Le parcours sera le même que l’année dernière, à savoir « autour de la place des Tries ». Mais… le comité organisateur vous prépare une ou deux surprises !! Courses en équipe 6 pers/équipe 2€/personne. Équipe adulte 6 personnes min. 1 femme/équipe. Équipe enfant 5 personnes min. 1 femme/équipe. Ne tardez pas à vous inscrire 06 59 33 37 29 (après 17h) Comme l’année passée, buvette et petite restauration. On vous attend nombreux.

English :

The route will be the same as last year, « around the Place des Tries ». But… the organizing committee has a surprise or two up its sleeve! Team races: 6 people/team 2?/person. Adult team: 6 people min. 1 woman/team. Children’s team: 5 people min. 1 woman/team. Don’t delay in registering: 06 59 33 37 29 (after 5pm) As last year, refreshments and snacks will be available. We look forward to seeing you there.

German :

Die Strecke wird die gleiche sein wie im letzten Jahr, nämlich « rund um den Place des Tries ». Aber… das Organisationskomitee hält die eine oder andere Überraschung für Sie bereit!!! Teamrennen: 6 Personen/Team 2?/Person. Erwachsenenteam: 6 Personen min. 1 Frau/Team. Kinderteams: 5 Personen mind. 1 Frau/Team. Zögern Sie nicht, sich anzumelden: 06 59 33 37 29 (nach 17 Uhr) Wie im letzten Jahr gibt es einen Getränkestand und kleine Snacks. Wir erwarten Sie zahlreich.

Italiano :

Il percorso sarà lo stesso dell’anno scorso, ovvero « intorno alla Place des Tries ». Ma… il comitato organizzatore ha in serbo per voi una o due sorprese! Gare a squadre: 6 persone per squadra 2?/persona. Squadra adulti: 6 persone min. 1 donna/squadra. Squadra bambini: 5 persone min. 1 donna/squadra. Non tardate a iscrivervi: 06 59 33 37 29 (dopo le 17.00) Come l’anno scorso, saranno disponibili rinfreschi e spuntini. Non vediamo l’ora di vedervi lì.

Espanol :

El recorrido será el mismo que el año pasado, es decir, « alrededor de la Place des Tries ». Pero… ¡el comité organizador le tiene reservadas una o dos sorpresas! Carreras por equipos: 6 personas/equipo 2?/persona. Equipo adulto: 6 personas mín. 1 mujer/equipo. Equipo infantil: 5 personas mín. 1 mujer/equipo. No tardes en inscribirte: 06 59 33 37 29 (después de las 17:00) Como el año pasado, habrá refrescos y tentempiés. Esperamos contar con su presencia.

