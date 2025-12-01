Courses de ski FIS internationales Femme Ski Chrono National Tour Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier

Courses de ski FIS internationales Femme Ski Chrono National Tour

Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 10:00:00

fin : 2025-12-16 14:00:00

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-16

Venez assister à cette compétition de ski internationale en nocturne sur le stade de slalom de Philippe Baudin.

Retrouvez les meilleures skieuses françaises et internationales en action !

.

Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 25 78 34

English : Women’s international FIS ski races Ski Chrono National Tour

Come and watch this international ski competition at night on the Philippe Baudin slalom stadium.

See the best French and international skiers in action!

L’événement Courses de ski FIS internationales Femme Ski Chrono National Tour Valmeinier a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Valmeinier