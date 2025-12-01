Courses de ski FIS internationales Homme Ski Chrono National Tour Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier
Courses de ski FIS internationales Homme Ski Chrono National Tour Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier lundi 22 décembre 2025.
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier Savoie
Début : 2025-12-22 15:30:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
2025-12-22 2025-12-23
Venez assister à cette compétition de ski internationale en nocturne sur le stade de slalom de Pré Aynard.
Retrouvez les meilleurs skieurs français et internationaux en action !
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 25 78 34
English : Men’s international FIS ski races Ski Chrono National Tour
Come and watch this international ski competition at night on the Philippe Baudin slalom stadium.
See the best French and international skiers in action!
