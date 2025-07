Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès

Amateurs ou aficionados, venez assister aux courses de taureaux emboulés dans les Arènes de Mouriès, cet été tous les mardis soirs à 21h30 !

Rendez-vous aux Arènes de Mouriès, à 21h30 pour encourager les raseteurs, et les taureaux également !



Calendrier 2025 à noter dans vos agendas :



Mardi 08 juillet 21h30

Mardi 15 juillet 21h30

Mardi 22 juillet 21h30

Mardi 29 juillet 21h30

Mardi 05 août 21h30

Mardi 12 août 21h30

Mardi 19 août 21h30 .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

English :

Whether you’re an amateur or an aficionado, come and watch the Camargue bull races in the Mouriès bullring every Tuesday evening at 9.30pm this summer!

German :

Ob Amateur oder Aficionado, kommen Sie diesen Sommer jeden Dienstagabend um 21:30 Uhr in die Arènes de Mouriès und sehen Sie sich die Camargue Stierrennen an!

Italiano :

Che siate fan o appassionati, venite a vedere la corsa dei tori nell’arena di Mouriès ogni martedì sera alle 21.30 quest’estate!

Espanol :

Ya sea aficionado o aficionada, venga a ver correr a los toros en la plaza de toros de Mouriès todos los martes a las 21.30 h. este verano

