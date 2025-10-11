Courses de tracteurs tondeuses Vesdun

Courses de tracteurs tondeuses Vesdun samedi 11 octobre 2025.

Courses de tracteurs tondeuses

stade Vesdun Cher

Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

C’est la dixième édition cette année!

Amateurs de sensations fortes et d’originalité, ne manquez pas la course la plus folle de l’année !

Au programme Des bolides tondeuses transformés pour la vitesse et le fun, les essais entre 10h30et 12h et début des courses à 15h,

une ambiance familiale et conviviale, concours de lancer de savates, buvette et restauration à partir de 19h, suivi du feu d’artifice à 21h. Venez encourager vos pilotes préférés et passer une journée inoubliable entre amis ou en famille. .

stade Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 03 07

English :

This year marks the tenth edition!

German :

Dieses Jahr findet die zehnte Ausgabe statt!

Italiano :

Quest’anno è la decima edizione!

Espanol :

Este año es la décima edición

