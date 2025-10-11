Courses de tracteurs tondeuses Vesdun
Courses de tracteurs tondeuses Vesdun samedi 11 octobre 2025.
Courses de tracteurs tondeuses
stade Vesdun Cher
Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
2025-10-11
C’est la dixième édition cette année!
Amateurs de sensations fortes et d’originalité, ne manquez pas la course la plus folle de l’année !
Au programme Des bolides tondeuses transformés pour la vitesse et le fun, les essais entre 10h30et 12h et début des courses à 15h,
une ambiance familiale et conviviale, concours de lancer de savates, buvette et restauration à partir de 19h, suivi du feu d’artifice à 21h. Venez encourager vos pilotes préférés et passer une journée inoubliable entre amis ou en famille. .
stade Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 03 07
English :
This year marks the tenth edition!
German :
Dieses Jahr findet die zehnte Ausgabe statt!
Italiano :
Quest’anno è la decima edizione!
Espanol :
Este año es la décima edición
