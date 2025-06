Courses de trot à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier 24 juin 2025 16:15

Allier

Courses de trot à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : Lundi 2025-06-24 16:15:00

fin : 2025-06-30 20:15:00

2025-06-24

2025-06-30

2025-07-02

2025-08-26

Découvrez l’hippodrome, son cadre verdoyant, son ambiance et ses évènements à l’occasion d’une réunion de courses hippiques aux bords de l’Allier.

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr

English :

Discover the racecourse, its green setting, its atmosphere and its events at a horse racing meeting on the banks of the Allier.

German :

Entdecken Sie die Rennbahn, ihre grüne Umgebung, ihre Atmosphäre und ihre Veranstaltungen anlässlich eines Pferderennens am Ufer des Allier.

Italiano :

Scoprite l’ippodromo, la sua cornice verde, la sua atmosfera e i suoi eventi in un meeting ippico sulle rive dell’Allier.

Espanol :

Descubra el hipódromo, su entorno verde, su ambiente y sus eventos en un encuentro hípico a orillas del Allier.

