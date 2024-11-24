Courses de Trot et Marché de Noël à l’Hippodrome – Dimanche 24 novembre Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Courses de Trot et Marché de Noël à l’Hippodrome – Dimanche 24 novembre Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat dimanche 24 novembre 2024.

Courses de Trot et Marché de Noël à l’Hippodrome – Dimanche 24 novembre Dimanche 24 novembre 2024, 13h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-24T13:00:00 – 2024-11-24T18:00:00

Fin : 2024-11-24T13:00:00 – 2024-11-24T18:00:00

Du trot et un marché de Noël !

Rendez-vous dimanche 24 novembre de 13h00 à 18h00 pour assister à des courses hippiques !

Au programme :

• Des courses de Trot

• Un marché de Noël par @belindaevenementiel

• Pleins d’animations pour les petits (et les grands)

• Notre mascotte Looping

• La brasserie en continu et la restaurant panoramique @latabledelhippodrome

• Un bar à Huitre du bassin !

–

️ L’entrée est gratuite !

8 Avenue de l’Hippodrome, Le Bouscat

Accès via transport en commun

️Parking gratuit

Programme à la vente pour 3€

–

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION… RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 – APPEL NON SURTAXE)

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hippodromebordeauxlebouscat.com/ »}]

Courses hippiques et animations à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat courses trot

Théo Fattore