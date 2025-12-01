Courses de trot route de Chambois Gouffern en Auge
Courses de trot route de Chambois Gouffern en Auge dimanche 14 décembre 2025.
Courses de trot
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge Orne
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Des lots sont à gagner sur tirage au sort des tickets perdants.
parking gratuit accès handicapés garderie enfants gratuite
Restaurant panoramique, cafétéria, rôtisserie, salles privés réservation au 02 33 67 08 02 .
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 08 02
