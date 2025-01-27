Courses de trot nationales le 27/01 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Courses de trot nationales le 27/01 Lundi 27 janvier, 11h30 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde

Début : 2025-01-27T11:30:00 – 2025-01-27T16:00:00

Fin : 2025-01-27T11:30:00 – 2025-01-27T16:00:00

Lundi 27 janvier

⏰ À partir de 11h30

Les dernières courses de Janvier !

Lundi 27 Janvier, à partir de 11h30, on vous attend pour des courses de trot PMU !

Au programme :

• 8 courses de trot PMU

• La Brasserie et le restaurant Panoramique par @latabledelhippodrome

—

Entrée gratuite pour tous

Accès : Facilement accessible en transport en commun

Parking : Gratuit sur place

Programme : Disponible à la vente pour seulement 3 €

ʟᴇꜱ ᴊᴇᴜx ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ ᴇᴛ ᴅᴇ ʜᴀꜱᴀʀᴅ ᴘᴇᴜᴠᴇɴᴛ ᴇᴛʀᴇ ᴅᴀɴɢᴇʀᴇᴜx : ᴘᴇʀᴛᴇꜱ ᴅ’ᴀʀɢᴇɴᴛ, ᴄᴏɴꜰʟɪᴛꜱ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀᴜx, ᴀᴅᴅɪᴄᴛɪᴏɴ… ʀᴇᴛʀᴏᴜᴠᴇᴢ ɴᴏꜱ ᴄᴏɴꜱᴇɪʟꜱ ꜱᴜʀ ᴊᴏᴜᴇᴜʀꜱ-ɪɴꜰᴏ-ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ.ꜰʀ (09 74 75 13 13 – ᴀᴘᴘᴇʟ ɴᴏɴ ꜱᴜʀᴛᴀxᴇ)

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

