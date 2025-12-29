Courses de vaches au centre ville Hasparren
Courses de vaches au centre ville Hasparren dimanche 22 février 2026.
Courses de vaches au centre ville
Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Courses de vaches dans les rues du centre-ville.
Buvette et restauration sur place. .
Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Courses de vaches au centre ville
