Courses de vaches au centre ville Hasparren dimanche 22 février 2026.

Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-22
Courses de vaches dans les rues du centre-ville.
Buvette et restauration sur place.   .

Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

