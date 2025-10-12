Courses de vaches Octobre Rose Hasparren

Courses de vaches Octobre Rose Hasparren dimanche 12 octobre 2025.

Courses de vaches Octobre Rose

Centre-ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

À l’instar des arènes municipales, les rues du centre-ville aussi savent accueillir les courses de vaches. Dans la première moitié du 20ème siècle, elles avaient lieu dans l’ensemble des rues de la ville, où toutes les portes des maisons restaient ouvertes ; ce qui permettait aux vaches de s’y engouffraient régulièrement. A l’occasion octobre rose, les vaches seront de nouveau dans nos rues cet été ! .

Centre-ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Courses de vaches Octobre Rose

German : Courses de vaches Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Courses de vaches Octobre Rose

L’événement Courses de vaches Octobre Rose Hasparren a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque