Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes

Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h30.

Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21h30.

Samedi 22 août 2026 à partir de 21h30.

Mercredi 26 août 2026 à partir de 21h45. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:45:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-29 2026-08-22 2026-08-26

Les courses de vachettes piscine en saison aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence et le Club Taurin des Alpilles



Passez une soirée de rire et de détente !

Des jeux, la piscine, des primes !

Deux petits veaux et une pluie de bonbons pour les enfants !



Les dates du Comité des Fêtes pour la saison



– samedi 27 juin à 21h30 (Manade Gillet)

– mercredi 29 juillet à 21h30 (Manade Caillan)

– samedi 22 août à 21h30

– mercredi 27 août à 21h45 (Manade Lautier) .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com

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English :

The summer cow races with swimming pool at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles