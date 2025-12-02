Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence samedi 27 juin 2026.
Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes
Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h30.
Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21h30.
Samedi 22 août 2026 à partir de 21h30.
Mercredi 26 août 2026 à partir de 21h45. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:45:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-29 2026-08-22 2026-08-26
Les courses de vachettes piscine en saison aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence et le Club Taurin des Alpilles
Passez une soirée de rire et de détente !
Des jeux, la piscine, des primes !
Deux petits veaux et une pluie de bonbons pour les enfants !
Les dates du Comité des Fêtes pour la saison
– samedi 27 juin à 21h30 (Manade Gillet)
– mercredi 29 juillet à 21h30 (Manade Caillan)
– samedi 22 août à 21h30
– mercredi 27 août à 21h45 (Manade Lautier) .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com
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English :
The summer cow races with swimming pool at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Courses de vachettes piscine Comité des Fêtes Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles