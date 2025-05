Courses de vélo – Argenton, 18 mai 2025 12:30, Argenton.

Lot-et-Garonne

Courses de vélo Argenton Lot-et-Garonne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 12:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Courses de vélos.

Organisée par le cyclo sport de Casteljaloux et la commune d’Argenton, cette Course cycliste compte pour le Championnat Départemental 47 Ufolep.

Départ d’Argenton 12h30 pour les vétérans et 15h pour les séniors et juniors.

Passage à Poussignac et retour par le lac de Guitard, pour une boucle de 10,6 km.

La cérémonie des récompenses aura lieu dans la salle des fêtes d’Argenton à partir de 17h30. .

Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 67 91 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Courses de vélo Argenton a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne