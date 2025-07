Courses de VTT Belmont

Courses de VTT Belmont dimanche 3 août 2025.

Courses de VTT

Route de la serva Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Mountain bike races in the form of a Time Trial (XCT) and a Cross Country Eliminator (XCE).

Dans le cadre des activités prévues dans la zone d’arrivée, des courses de VTT sous forme d’un Contre la Montre (XCT) et d’un Cross Country Eliminator (XCE) seront organisées. Elles sont ouvertes à toutes et tous, la participation est gratuite.

Important et obligatoire VTT en bon état, port du casque avec la jugulaire fermée, license ou questionnaire de santé renseigné. .

Route de la serva Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 29 31 87 vespachampdufeu@gmail.com

English :

Mountain bike races in the form of a Time Trial (XCT) and a Cross Country Eliminator (XCE).

German :

Mountainbike-Rennen in Form einer Zeitprüfung (XCT) und eines Cross Country Eliminators (XCE).

Italiano :

Gare di mountain bike a cronometro (XCT) e Cross Country Eliminator (XCE).

Espanol :

Carreras de bicicleta de montaña en las modalidades de Contrarreloj (XCT) y Cross Country Eliminator (XCE).

L’événement Courses de VTT Belmont a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche