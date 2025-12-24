Courses des cuirassiers

2 rue du Stade Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez relever l’un des défis proposés par l’Athletic Vosges du Nord (ADVN). Au programme trail, foulées, marche et nocturne.

Avis aux sportifs ! Venez relever l’un des défis proposés par l’Athletic Vosges du Nord (ADVN).

Au programme

14h, trail des Cuirassiers (25 km, 890 D+)

15h, les Foulées des Cuirassiers (10,2 km, 110 D+)

15h15, la Marche chronométrée des Cuirassiers (9,1 km, 90 D+)

19h, la Nocturne des Cuirassiers (11,2 km, 150 D+) .

2 rue du Stade Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 43 32 39 goumichou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take up one of the challenges proposed by Athletic Vosges du Nord (ADVN). On the program: trail, strides, walk and night run.

L’événement Courses des cuirassiers Reichshoffen a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte