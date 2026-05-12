Domagné

Courses des miniatures

Domagné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

5ème édition de la course des miniatures le vendredi 24 juillet 2026.

18h30 courses enfants

19h 7km course nature

19h15 7km marche nordique

20h 14km course nature

Inscription sur Klikego

Renseignement par téléphone au 06 72 81 48 19 ou par mail à comitedesfetes.domagne@neuf.com

1€ d’engagement sera reverser à solidaire en Peleton.

Tombola en fin de courses, sur le terrain de foot.

A partir de 18h

Marché nocturne des producteurs et créateurs locaux.

Restauration et buvette sur place. .

Domagné 35113 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 81 48 19

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English :

L’événement Courses des miniatures Domagné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT VITRE