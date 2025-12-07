Courses des sapins de Saulieu Saulieu
Parc des Sports Saulieu Saulieu Côte-d’Or
Début : 2025-12-07 12:30:00
fin : 2025-12-07
Passionné de sport ? Prêt à relever un défi ? Rejoins-nous pour la Course des Sapins à Saulieu, au cœur de la magnifique région Bourgogne-Franche-Comté !
Quel que soit ton niveau, nous avons une course pour toi
La Course 900 m, idéale pour les enfants et c’est gratuit !
La Course 2,8 km, pour ceux qui veulent se lancer un petit défi également gratuite !
La Course 6 km, pour les coureurs intermédiaires, avec un dossard à seulement 5 €.
Et pour les plus courageux, la Course 10 km, pour tester tes limites et repousser tes frontières.
Et n’oublie pas, peu importe la distance, l’important est de participer et de s’amuser !
Alors, prêt à enfiler tes baskets et à rejoindre l’aventure ? On t’attend à Saulieu, pour une expérience inoubliable !
Et après la course, pourquoi ne pas profiter de la beauté naturelle de la région ? Saulieu est réputée pour son parc naturel régional du Morvan, un véritable havre de paix pour se ressourcer après l’effort. .
Parc des Sports Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 03 24 05 coursedessapins@gmail.com
