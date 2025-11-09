Courses d’obstacles route de Chambois Gouffern en Auge
Courses d’obstacles route de Chambois Gouffern en Auge dimanche 9 novembre 2025.
Courses d’obstacles
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Début : 2025-11-09 12:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Des lots sont à gagner sur tirage au sort des tickets perdants.
parking gratuit accès handicapés garderie enfants gratuite
Restaurant panoramique, cafétéria, rôtisserie réservation au 02 33 67 08 02 .
route de Chambois Hippodrome Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 08 02
English : Courses d’obstacles
