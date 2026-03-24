Courses d’orientation

Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Courses d’orientation Sur les traces d’avril

L’APEL St Exupéry vous donne rendez-vous au Val de Scie à Nueil-les-Aubiers pour une matinée nature et conviviale.

– Course d’orientation pour petits et grands

– Restauration sur place

– Inscriptions en ligne sur HelloAsso ( avant le 24 avril ). .

Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 22 73 apelstexupery@gmail.com

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English : Courses d’orientation

L’événement Courses d’orientation Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Bocage Bressuirais