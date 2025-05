Courses enfants du Trail Alsace Grand Est – Châtenois, 17 mai 2025 10:00, Châtenois.

Course enfants du Trail Alsace Grand Est avec parcours pour les 7-9 ans et les 10-11 ans. Course non chronométrée. Chaque enfant recevra une médaille en récompense de sa participation et pourra profiter d’un goûter à l’arrivée

La commune de Châtenois donne rendez-vous à ses minis coureurs !

Lieu Ravitaillement de Chatenois

Parcours

Eveil (7-9 ans) 700m

Poussin (10 11 ans) 1500m

Cette course est non chronométrée. Chaque enfant recevra une médaille en récompense de sa participation, et pourra profiter d’un goûter bien mérité à l’arrivée.

A noter Le nombre de places étant limité à 100 enfants, nous vous remercions de n’inscrire votre enfant que si vous êtes certain(e) de sa participation, afin de ne pas priver un autre coureur de sa chance. 0 .

81 rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 56 31 42

English :

Trail Alsace Grand Est children’s race with courses for 7-9 year-olds and 10-11 year-olds. Non-timed race. Each child will receive a medal for taking part, and a snack at the finish

German :

Kinderlauf des Trail Alsace Grand Est mit Strecken für 7-9-Jährige und 10-11-Jährige. Der Lauf wird nicht mit der Zeit gemessen. Jedes Kind erhält eine Medaille als Belohnung für seine Teilnahme und kann am Ziel einen Snack genießen

Italiano :

Trail Alsace Grand Est per bambini con percorsi per bambini di 7-9 anni e 10-11 anni. Gara non cronometrata. Ogni bambino riceverà una medaglia di partecipazione e potrà gustare una merenda all’arrivo

Espanol :

Carrera infantil Trail Alsace Grand Est con recorridos para niños de 7 a 9 años y de 10 a 11 años. Carrera no cronometrada. Cada niño recibirá una medalla por su participación y podrá disfrutar de un tentempié en la meta

