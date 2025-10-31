Courses et marche de Noël Bazas
Courses et marche de Noël Bazas dimanche 21 décembre 2025.
Courses et marche de Noël
Place de la Cathédrale Bazas Gironde
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
ÉVÈNEMENT ANNULÉ EN 2025 !
A la dernière édition, 700 athlètes se sont présentés sur la manifestation !
Les départs et arrivées seront donnés depuis le cœur historique de la Cité place de La Cathédrale. Les athlètes seront lancés sur un parcours mi-route, mi-chemin, vallonné et technique … une course de fin d’année comme on les aime …! .
Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 62 29 christophe.soupe@gmail.com
