Courses et randonnée Le Printemps de l’ACVR Villefranche-de-Rouergue

Courses et randonnée Le Printemps de l’ACVR
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Course 10 km
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
La course du Printemps de l’ACVR est ouverte au plus grand nombre. Du marcheur au coureur de trail en passant par les enfants, tout le monde va trouver chaussure de running à son pied ici.
A chacun sa distance !
23 km trail (940 m D+) départ à 9h15
21 km route départ à 10h
14 km trail (514 m D+) départ à 10h15
10 km route départ 10h45
Courses enfants: départ à 11h
Randonnée 10km (300 m D+) départ à 9h30. Inscription sur place. 12 .
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 14 18 44 secretariatacvr@hotmail.com
English :
The ACVR Spring Race is open to everyone. From walkers to trail runners and children, everyone will find the right running shoe here.
