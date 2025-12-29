Courses et randonnée Le Printemps de l’ACVR

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Course 10 km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La course du Printemps de l’ACVR est ouverte au plus grand nombre. Du marcheur au coureur de trail en passant par les enfants, tout le monde va trouver chaussure de running à son pied ici.

A chacun sa distance !

23 km trail (940 m D+) départ à 9h15

21 km route départ à 10h

14 km trail (514 m D+) départ à 10h15

10 km route départ 10h45

Courses enfants: départ à 11h

Randonnée 10km (300 m D+) départ à 9h30. Inscription sur place. 12 .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 14 18 44 secretariatacvr@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ACVR Spring Race is open to everyone. From walkers to trail runners and children, everyone will find the right running shoe here.

L’événement Courses et randonnée Le Printemps de l’ACVR Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)