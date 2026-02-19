Courses FIS Slalom Dames Piste de Roc de Fer Les Allues
Piste de Roc de Fer Méribel Centre Les Allues Savoie
Tarif : – –
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Les meilleures skieuses françaises de plus de 18 ans et quelques internationales ont rendez-vous pour deux épreuves en Slalom. Prenez quelques instants pour les observer lors de votre passage au pied de la piste.
Piste de Roc de Fer Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 secretariat@sportsmeribel.fr
English : Ladies’ FIS Slalom races
France’s top female skiers aged 18 and over, plus a few international stars, will be on hand for two Slalom events. Take a few moments to watch them as you pass by the slopes.
