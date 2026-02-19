Courses FIS Slalom Hommes Piste de Roc de Fer Les Allues
Courses FIS Slalom Hommes
Piste de Roc de Fer Méribel Centre Les Allues Savoie
Les meilleurs skieurs français de plus de 18 ans et quelques internationaux ont rendez-vous pour deux épreuves en Slalom. Prenez quelques instants pour les observer lors de votre passage au pied de la piste.
Piste de Roc de Fer Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 secretariat@sportsmeribel.fr
English : FIS Men’s Slalom Races
The best French skiers aged 18 and over, plus a number of international stars, will be taking part in two Slalom events. Take a moment to watch them as you pass by the bottom of the slope.
