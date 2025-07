Courses Hippiques 2025 Châteauroux

Courses Hippiques 2025 Châteauroux dimanche 24 août 2025.

Courses Hippiques 2025

Allée de Talleyrand Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 14:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-08-24 2025-09-14 2025-09-28

L’hippodrome de Châteauroux vous ouvre ses portes pour des courses hippiques le dimanche !

Avec buvette et restauration sur place ainsi que des animations. .

Allée de Talleyrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 01 38 26

English :

The Châteauroux racecourse opens its doors to you for Sunday horse racing!

German :

Die Pferderennbahn von Châteauroux öffnet ihre Tore für Pferderennen am Sonntag!

Italiano :

L’ippodromo di Châteauroux vi apre le porte per le corse domenicali!

Espanol :

El hipódromo de Châteauroux le abre sus puertas para las carreras de caballos del domingo

L’événement Courses Hippiques 2025 Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme