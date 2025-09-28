Courses hippiques à Laon Laon

Courses hippiques à Laon Laon dimanche 28 septembre 2025.

Courses hippiques à Laon

Chemin des prés de la ville Laon Aisne

Début : 2025-09-28 13:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Les courses de chevaux reprennent à Laon !

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses de la saison, alors RV à celui de Laon à partir de 13h30 ! 5 .

Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr

English :

Horse racing resumes at Laon!

German :

In Laon finden wieder Pferderennen statt!

Italiano :

Riprendono le corse dei cavalli a Laon!

Espanol :

Se reanudan las carreras de caballos en Laon

