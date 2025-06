Courses hippiques à l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 5 juillet 2025 15:30

Calvados

Courses hippiques à l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-07-05

2025-07-06

2025-08-03

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-09

2025-08-10

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-16

2025-08-17

2025-08-19

2025-08-21

2025-08-23

2025-08-24

2025-08-26

2025-08-28

2025-08-30

2025-10-20

2025-10-22

L’HIPPODROME QUI VIT TOUTE L’ANNÉE

L’hippodrome de Deauville-La Touques, référence internationale dans le monde hippique, propose une cinquantaine de journées de courses par an. Vitrine emblématique de pur-sang, l’hippodrome attire une clientèle internationale de connaisseurs conquis par le prestige de ses courses de Groupe I mais aussi par la sélection de haut niveau qu’offrent les célèbres ventes de yearlings organisées par Arqana.

Si le célèbre Meeting de Deauville Barrière attire l’élite des courses hippiques chaque année en août, l’activité ne s’arrête pas une fois la ligne d’arrivée franchie. Près de 30 courses sont accueillies au printemps, en automne, et même en hiver.

UN CHAMP DE COURSES PRÉCURSEUR

Doté d’une piste en sable fibré sur 2100m depuis 2003, Deauville-La Touques se démarque par son dynamisme en toutes saisons. Il a d’ailleurs été le premier hippodrome à inaugurer une telle piste, lui permettant de programmer des courses l’hiver, quand la neige blanchit la campagne normande, et d’assurer les entraînements matinaux toute l’année.

Traditionnellement organisées en journée, les courses peuvent également se dérouler en semi-nocturne grâce à l’éclairage en led installé en 2021 qui, une fois n’est pas coutume, fit de Deauville-La Touques le premier hippodrome de galop français à s’en équiper.

QUAND LES PORTES DES COULISSES S’OUVRENT

En parallèle des réunions, l’hippodrome invite le public à pousser les portes de ses lieux les plus secrets. Menée à bien par un passionné des chevaux de courses, cette visite offre le privilège de s’immiscer dans les coulisses de la vie de l’hippodrome. Centre d’entraînement, Bar des Casaques, tribunes VIP, salle des balances… Chaque étape permet de découvrir l’envers du décor.

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 deauville@france-galop.com

English : Courses hippiques à l’hippodrome de Deauville-La Touques

THE RACECOURSE THAT LIVES ALL YEAR ROUND

The Deauville-La Touques racecourse, an international benchmark in the world of horseracing, offers some fifty race days a year. An emblematic showcase for thoroughbreds, the racecourse attracts an international clientele of connoisseurs, won over not only by the prestige of its Group I races, but also by the top-level selection offered by the famous yearling sales organized by Arqana.

While the famous Meeting de Deauville Barrière attracts the elite of the horseracing world every August, activity doesn’t stop once the finish line is crossed. Nearly 30 races are held in spring, autumn and even winter.

A PIONEERING RACETRACK

Equipped with a 2100m fiber-reinforced sand track since 2003, Deauville-La Touques stands out for its dynamism in all seasons. In fact, it was the first racecourse to inaugurate such a track, enabling it to schedule races in winter, when the snow whitens the Normandy countryside, and to run morning training sessions all year round.

Traditionally held during the day, races can also be held at night, thanks to the LED lighting installed in 2021, making Deauville-La Touques the first French racecourse to install it.

WHEN THE BACKSTAGE DOORS OPEN

Alongside the meetings, the racecourse invites the public to push open the doors of its most secret places. Led by a racehorse enthusiast, this tour offers the privilege of going behind the scenes of racecourse life. Training center, Bar des Casaques, VIP grandstands, weighing room… Every step is a behind-the-scenes look.

German : Courses hippiques à l’hippodrome de Deauville-La Touques

DIE RENNBAHN, DIE DAS GANZE JAHR ÜBER LEBT

Die Rennbahn von Deauville-La Touques ist eine internationale Referenz in der Welt des Pferdesports und bietet jährlich etwa 50 Renntage an. Die Rennbahn ist das Aushängeschild für Vollblutpferde und zieht eine internationale Kundschaft von Kennern an, die vom Prestige der Gruppe-I-Rennen und von der hochkarätigen Auswahl bei den berühmten, von Arqana organisierten Jährlingsauktionen begeistert sind.

Das berühmte Meeting de Deauville Barrière zieht jedes Jahr im August die Elite des Pferderennsports an, aber die Aktivität endet nicht, wenn die Ziellinie überquert ist. Im Frühjahr, Herbst und sogar im Winter werden fast 30 Rennen veranstaltet.

EINE WEGWEISENDE RENNBAHN

Deauville-La Touques verfügt seit 2003 über eine 2100 m lange Bahn aus Fasersand und zeichnet sich durch seine Dynamik zu jeder Jahreszeit aus. Sie war die erste Rennbahn, die eine solche Bahn einweihte, so dass sie auch im Winter, wenn der Schnee die Landschaft der Normandie weiß färbt, Rennen veranstalten und das ganze Jahr über Frühtrainings anbieten kann.

Dank der 2021 installierten LED-Beleuchtung, die Deauville-La Touques zur ersten französischen Galopprennbahn machte, können die Rennen, die traditionell tagsüber stattfinden, auch halbnächtlich ausgetragen werden.

WENN SICH DIE TÜREN HINTER DEN KULISSEN ÖFFNEN

Parallel zu den Treffen lädt die Rennbahn die Öffentlichkeit dazu ein, die Türen zu ihren geheimsten Orten aufzustoßen. Diese Tour wird von einem passionierten Rennpferdliebhaber durchgeführt und bietet das Privileg, hinter die Kulissen des Lebens auf der Rennbahn zu blicken. Trainingszentrum, Bar des Casaques, VIP-Tribünen, Waagenraum? Jede Etappe bietet einen Blick hinter die Kulissen.

Italiano :

L’IPPODROMO CHE VIVE TUTTO L’ANNO

L’ippodromo di Deauville-La Touques, punto di riferimento internazionale nel mondo dell’ippica, offre circa cinquanta giornate di corse all’anno. Vetrina emblematica dei purosangue, l’ippodromo attira una clientela internazionale di intenditori, conquistati dal prestigio delle sue corse di Gruppo I e dalla selezione di alto livello offerta dalle famose vendite di yearling organizzate da Arqana.

Il famoso Meeting de Deauville Barrière attira ogni agosto l’élite del mondo dell’ippica, ma l’attività non si ferma una volta tagliato il traguardo. In primavera, in autunno e anche in inverno si svolgono quasi 30 gare.

UN IPPODROMO ALL’AVANGUARDIA

Dotato di una pista di sabbia fibrorinforzata di 2100 metri dal 2003, Deauville-La Touques si distingue per il suo dinamismo in tutte le stagioni. È stato infatti il primo ippodromo a inaugurare una pista di questo tipo, che consente di programmare le corse in inverno, quando la neve imbianca la campagna normanna, e di svolgere sessioni di allenamento mattutine durante tutto l’anno.

Tradizionalmente disputate di giorno, le corse possono essere disputate anche di notte grazie all’illuminazione a LED installata nel 2021, rendendo Deauville-La Touques il primo ippodromo in Francia ad averla installata.

QUANDO SI APRONO LE PORTE DEL BACKSTAGE

Oltre alle riunioni, l’ippodromo invita il pubblico ad aprire le porte dei suoi luoghi più segreti. Guidata da un appassionato di cavalli da corsa, questa visita offre il privilegio di andare dietro le quinte della vita dell’ippodromo. Il centro di allenamento, il Bar des Casaques, le tribune VIP, la sala della pesatura… Ogni passo vi porterà dietro le quinte.

Espanol :

EL HIPÓDROMO QUE VIVE TODO EL AÑO

El hipódromo de Deauville-La Touques, referencia internacional en el mundo de las carreras de caballos, ofrece unos cincuenta días de carreras al año. Escaparate emblemático de los purasangres, el hipódromo atrae a una clientela internacional de entendidos seducidos por el prestigio de sus carreras del Grupo I y por la selección de alto nivel que ofrecen las famosas ventas de yearlings organizadas por Arqana.

El célebre Meeting de Deauville Barrière atrae cada agosto a la élite del mundo de las carreras de caballos, pero la actividad no se detiene una vez cruzada la línea de meta. Se celebran cerca de 30 carreras en primavera, otoño e incluso invierno.

UN HIPÓDROMO PIONERO

Equipado con una pista de arena reforzada con fibra de 2100 m desde 2003, Deauville-La Touques destaca por su dinamismo en todas las estaciones. De hecho, fue el primer hipódromo en inaugurar una pista de este tipo, lo que le permite programar carreras en invierno, cuando la nieve blanquea la campiña normanda, y realizar entrenamientos matinales durante todo el año.

Tradicionalmente celebradas durante el día, las carreras también pueden celebrarse por la noche gracias a la iluminación LED instalada en 2021, lo que convierte a Deauville-La Touques en el primer hipódromo de Francia en instalarla.

CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS DE LOS BASTIDORES

Paralelamente a las reuniones, el hipódromo invita al público a abrir de par en par las puertas de sus lugares más secretos. Dirigida por un apasionado de los caballos de carreras, esta visita ofrece el privilegio de adentrarse entre los bastidores de la vida en el hipódromo. El centro de entrenamiento, el Bar des Casaques, las tribunas VIP, la sala de pesaje… Cada paso le llevará entre bastidores.

