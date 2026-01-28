Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy Mauquenchy
Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy Mauquenchy mercredi 4 février 2026.
Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy
D919 Mauquenchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 11:40:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Assistez en direct au spectacle des courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy, véritable temple du trot en province.
Situé au cœur du Pays-de-Bray, dans un écrin de verdure, l’hippodrome de Rouen-Mauquenchy est l’un des hippodromes les plus accueillant de France, entièrement dédié au trot.
Tout au long de l’année vous pourrez assister à une vingtaine de réunions de courses sur l’hippodrome de Mauquenchy, pour la plupart au niveau national.
Renseignements au 02.35.09.83.11. .
D919 Mauquenchy 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 83 11 accueil@hippomauquenchy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy
L’événement Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy Mauquenchy a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray