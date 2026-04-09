Mauquenchy

Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy

D919 Mauquenchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:40:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Assistez en direct au spectacle des courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy, véritable temple du trot en province.

Situé au cœur du Pays-de-Bray, dans un écrin de verdure, l’hippodrome de Rouen-Mauquenchy est l’un des hippodromes les plus accueillant de France, entièrement dédié au trot.

Tout au long de l’année vous pourrez assister à une vingtaine de réunions de courses sur l’hippodrome de Mauquenchy, pour la plupart au niveau national.

Renseignements au 02.35.09.83.11. .

D919 Mauquenchy 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 83 11 accueil@hippomauquenchy.fr

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English : Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy

L’événement Courses hippiques à l’hippodrome de Mauquenchy Mauquenchy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray