Ne manquez pas les traditionnelles courses hippiques à Mamers le lundi de pentecôte !

L’hippodrome de la Plaine Saint Jean accueille le lundi de Pentecôte les traditionnelles courses hippiques. 7 courses au trot sont au programme.

Jeux pour les enfants, course de percherons.

Avec déjeuner champêtre, à partir de 12h, sous chapiteau, tickets repas en vente à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

Au menu punch et toasts, terrine aux deux poissons macédoine en Bellevue, Entrecôte-frites, Paris-Brest, café Tarif 27€ par personne sans les boissons

Menu enfant chipos frites et dessert (7€) .

Plaine Saint Jean

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Don’t miss the traditional horse races at Mamers on Whit Monday!

German :

Verpassen Sie nicht die traditionellen Pferderennen in Mamers am Pfingstmontag!

Italiano :

Non perdetevi le tradizionali corse di cavalli a Mamers il lunedì di Pentecoste!

Espanol :

No se pierda las tradicionales carreras de caballos en Mamers el Lunes de Pentecostés

