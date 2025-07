Courses hippiques à Pouancé plat et obstaces Pouancé Ombrée d’Anjou

Courses hippiques à Pouancé plat et obstaces Pouancé Ombrée d’Anjou mercredi 9 juillet 2025.

Courses hippiques à Pouancé plat et obstaces

Pouancé Hippodrome de Senonnes Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09 2025-08-02

Courses hippiques organisées sur l’hippodrome de Senonnes, les 15 Mars, 12 Avril, 30 Mai, 9 Juillet et 2 Août 2025.

Courses hippiques à Pouancé plat et obstaces

Courses hippiques organisées sur l’hippodrome de Senonnes, les 15 Mars, 12 Avril, 30 Mai, 9 Juillet et 2 Août 2025. .

Pouancé Hippodrome de Senonnes Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 43 06 44 01 danth54@orange.fr

English :

Horse races organized at the Senonnes racecourse on March 15, April 12, May 30, July 9 and August 2, 2025.

German :

Pferderennen auf der Rennbahn von Senonnes am 15. März, 12. April, 30. Mai, 9. Juli und 2. August 2025.

Italiano :

Corse di cavalli organizzate all’ippodromo delle Senonnes il 15 marzo, 12 aprile, 30 maggio, 9 luglio e 2 agosto 2025.

Espanol :

Carreras de caballos organizadas en el hipódromo de Senonnes los días 15 de marzo, 12 de abril, 30 de mayo, 9 de julio y 2 de agosto de 2025.

L’événement Courses hippiques à Pouancé plat et obstaces Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-03-05 par Office de tourisme Anjou bleu