Courses hippiques au trot attelé et monté Hippodrome des Grèves Marcey-les-Grèves

Marcey-les-Grèves

Courses hippiques au trot attelé et monté

Hippodrome des Grèves Chemin des grèves Marcey-les-Grèves Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’hippodrome des Grèves se situe en bordure des grèves, à proximité de la Sée (hippodrome de 3ème catégorie, piste en herbe 1200m, corde à gauche).

Dans une ambiance champêtre et conviviale, c’est l’occasion de découvrir le spectacle des courses hippiques. L’hippodrome des Grèves accueille des épreuves de trot attelé et monté, pour des chevaux en devenir ou déjà confirmés.

Sur place, parking, restauration, buvette, espace de jeux ou les paris sont possibles, animations variées pour petits et grands. Une expérience conviviale en famille ou entre amis.

Parking Route du Poulet Vains .

Hippodrome des Grèves Chemin des grèves Marcey-les-Grèves 50300 Manche Normandie +33 6 33 67 79 11 avranches.courseshippiques@laposte.net

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English : Courses hippiques au trot attelé et monté

L’événement Courses hippiques au trot attelé et monté Marcey-les-Grèves a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts