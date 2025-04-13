Courses hippiques Hippodrome La Ribère Auch

Courses hippiques Hippodrome La Ribère Auch dimanche 13 avril 2025.

Courses hippiques

Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-04-13 14:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-04-13 2025-08-25 2025-09-07 2025-09-08

La société hippique vous invite tout au long de l’année à découvrir les courses équestres !

Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch 32000 Gers Occitanie +33 6 89 47 96 50 stehiptrot.auch@orange.fr

English :

The Société Hippique invites you to discover horse racing all year round!

German :

Der Pferdesportverein lädt Sie das ganze Jahr über ein, Pferderennen zu entdecken!

Italiano :

La società ippica vi invita a scoprire le corse di cavalli tutto l’anno!

Espanol :

La sociedad hípica le invita a descubrir las carreras de caballos durante todo el año

L’événement Courses hippiques Auch a été mis à jour le 2025-03-10 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne