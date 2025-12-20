Courses hippiques Avril 2026

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 11:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Ce mardi, c’est jour de courses premium 100% galop. Où que vous soyez, à vos paris !

Venez parier à l’occasion d’une nouvelle réunion de courses hippiques de galop. Pour profiter de la belle vue qu’offre le restaurant panoramique tout en se régalant, réservez sans attendre auprès de William Urbansky et son équipe (Auberge de l’Abbaye de Noirlac). 5 .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Tuesday, it’s 100% gallop premium racing day. Wherever you are, place your bets!

L’événement Courses hippiques Avril 2026 La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES