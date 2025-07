Courses hippiques Hippodrome de Cabourg Cabourg

Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano Cabourg Calvados

Début : 2025-10-02 15:45:00

fin : 2025-10-25

2025-10-02 2025-10-04 2025-10-15 2025-10-23 2025-10-25

Venez vibrer au rythme des courses hippiques. L’hippodrome de Cabourg verra s’affronter d’excellents trotteurs et cracks pilotes sur 8 courses de haut niveau, au Sulky et à l’Etrier.

Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Courses hippiques

Come and vibrate to the rhythm of horse racing. The Cabourg racecourse will see excellent trotters and crack drivers compete in 8 top-level Sulky and Etrier races.

German : Courses hippiques

Lassen Sie sich vom Rhythmus der Pferderennen mitreißen. Auf der Pferderennbahn von Cabourg werden in acht hochklassigen Sulky- und Steigbügelrennen exzellente Traber und Crackpiloten gegeneinander antreten.

Italiano :

Venite a provare il ritmo delle corse dei cavalli. L’ippodromo di Cabourg ospiterà eccellenti trottatori e guidatori di grido che si sfideranno in 8 gare di alto livello di Sulky e Stirrup.

Espanol :

Venga a emocionarse al ritmo de las carreras de caballos. El hipódromo de Cabourg verá competir a excelentes trotones y a cracks del deporte hípico en 8 carreras de alto nivel con sulky y estribo.

