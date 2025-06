Courses hippiques Carentan-les-Marais 19 juillet 2025 07:00

Manche

Courses hippiques Hippodrome Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Courses hippiques, grande fête à l’hippodrome, diverses animations, restauration sur place.

Hippodrome

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 63 19 89 95

English : Courses hippiques

Horse races, big party at the racecourse, various events, on-site catering.

German :

Pferderennen, großes Fest auf der Pferderennbahn, verschiedene Animationen, Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Corse di cavalli, grande festa all’ippodromo, eventi vari, catering in loco.

Espanol :

Carreras de caballos, gran fiesta en el hipódromo, eventos diversos, catering in situ.

