Courses hippiques Castillonnès Hippodrome de Sarlande Castillonnès

Courses hippiques Castillonnès

Hippodrome de Sarlande 150 route de Saint Dizier Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Courses de chevaux avec restauration sur place à partir de 12h, jeux gonflables pour les enfants, paris mutuels

English : Courses hippiques Castillonnès

Horse races with catering on site from 12:00, inflatable games for children, pari-mutuel betting

