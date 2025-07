COURSES HIPPIQUES MOLIERES Chemazé

COURSES HIPPIQUES MOLIERES Chemazé dimanche 6 juillet 2025.

COURSES HIPPIQUES

MOLIERES Hippodrome de Molières Chemazé Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 13:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Course hippiques

Situé au cœur d’une région d’élevage et d’entraînement de chevaux de courses, l’hippodrome de Molières doté de deux réunions par an est chouchouté par ses bénévoles et par un public de plus en plus nombreux.

Courses hippiques les 6 et 27 juillet à partir d 13h30

Tarif adulte 5,50€ / 3€ étudiants / gratuit de 18 ans

Informations 06 18 97 92 98 secretariat.hippodromedemolieres@outlook.com .

MOLIERES Hippodrome de Molières Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 97 92 98 secretariat.hippodromedemolieres@outlook.com

English :

Horse racing

German :

Pferderennen

Italiano :

Corse di cavalli

Espanol :

Carreras de caballos

L’événement COURSES HIPPIQUES Chemazé a été mis à jour le 2025-06-19 par SUD MAYENNE