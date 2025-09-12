Courses hippiques Cholet Septembre 2025 Cholet

Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-12 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-12 2025-09-21 2025-09-28

L’Association des courses hippiques de Cholet organise 3 après midi de course en septembre .

Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 39 71 contacthippodromecholet@gmail.com

