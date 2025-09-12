Courses hippiques Cholet Septembre 2025 Cholet
Courses hippiques Cholet Septembre 2025 Cholet vendredi 12 septembre 2025.
Courses hippiques Cholet Septembre 2025
Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-21 2025-09-28
L’Association des courses hippiques de Cholet organise 3 après midi de course en septembre .
Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 39 71 contacthippodromecholet@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Courses hippiques Cholet Septembre 2025 Cholet a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme du Choletais