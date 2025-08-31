Courses Hippiques Compiègne
Courses Hippiques Compiègne dimanche 31 août 2025.
Courses Hippiques
Avenue du Baron Roger de Soultrait Compiègne Oise
Début : 2025-08-31
fin : 2025-09-16
2025-08-31 2025-09-07 2025-09-10 2025-09-16 2025-09-24
Organisées par la Société des Courses de Compiègne à l’Hippodrome du Putois.
Concours d’obstacles, de plat et de trot… .
Avenue du Baron Roger de Soultrait Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 24 43 contact@hippodrome-compiegne.fr
