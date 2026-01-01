Courses hippiques Hippodrome de la Loire Cordemais

Courses hippiques

Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 13:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

L’Association des Courses de Cordemais accueillera des courses PMH à 13h sur l’hippodrome de la Loire.

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique en téléphonant au 06 33 58 95 40. .

Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 99 societedescourses44360@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Courses hippiques Cordemais a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon