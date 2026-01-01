Courses hippiques Hippodrome de la Loire Cordemais
Courses hippiques Hippodrome de la Loire Cordemais dimanche 4 janvier 2026.
Courses hippiques
Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Début : 2026-01-04 13:00:00
fin : 2026-01-04
2026-01-04
L’Association des Courses de Cordemais accueillera des courses PMH à 13h sur l’hippodrome de la Loire.
Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique en téléphonant au 06 33 58 95 40. .
Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 99 societedescourses44360@orange.fr
