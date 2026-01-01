Courses hippiques Hippodrome de la Loire Cordemais
Courses hippiques Hippodrome de la Loire Cordemais mercredi 14 janvier 2026.
Courses hippiques
Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 11:15:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-27 2026-03-08 2026-04-15
L’Association des Courses hippiques de Cordemais accueillera des courses hippiques sur l’Hippodrome de la Loire. .
Hippodrome de la Loire 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 99 societedescourses44360@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Courses hippiques Cordemais a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon