Courses Hippiques Hippodrome de Texonnieras Couzeix dimanche 15 mars 2026.
Hippodrome de Texonnieras 61 rue de Gorceix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
La Société de courses hippiques vous donne rendez-vous à l’hippodrome de Texonnieras pour une après-midi sportive et festive ouverte à tous. Amateurs de chevaux, passionnés de compétition ou familles en quête d’une sortie conviviale, cet événement est fait pour vous ! .
Hippodrome de Texonnieras 61 rue de Gorceix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 34 09
