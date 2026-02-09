Courses Hippiques Hippodrome de Texonnieras Couzeix

Courses Hippiques

Hippodrome de Texonnieras 61 rue de Gorceix Couzeix Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

La Société de courses hippiques vous donne rendez-vous à l’hippodrome de Texonnieras pour une après-midi sportive et festive ouverte à tous. Amateurs de chevaux, passionnés de compétition ou familles en quête d’une sortie conviviale, cet événement est fait pour vous ! .

+33 5 55 39 34 09

English : Courses Hippiques

