COURSES HIPPIQUES – Craon, 11 juin 2025 07:00, Craon.

Mayenne

COURSES HIPPIQUES Avenue de l’Hippodrome Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

La société des courses Craon-Mayenne vous donne rdv pour la première réunion 2025.

Société des courses Craon-Mayenne

Hippodrome de la Touche

02 43 06 34 58

www.courses-craon.com .

Avenue de l’Hippodrome

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 34 58

English :

The Craon-Mayenne racing club invites you to its first meeting in 2025.

German :

Die Renngesellschaft Craon-Mayenne lädt Sie zum ersten Treffen 2025 ein.

Italiano :

La Federazione delle corse di Craon-Mayenne vi aspetta alla prima riunione del 2025.

Espanol :

La federación de carreras Craon-Mayenne espera verle en la primera reunión de 2025.

L’événement COURSES HIPPIQUES Craon a été mis à jour le 2025-05-18 par SUD MAYENNE