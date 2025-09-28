COURSES HIPPIQUES Craon
Avenue de l’Hippodrome Craon Mayenne
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-29
2025-09-28 2025-09-29
La société des courses Craon-Mayenne vous donne rdv pour les réunions 2025.
Société des courses Craon-Mayenne
Hippodrome de la Touche
02 43 06 34 58
www.courses-craon.com .
Avenue de l’Hippodrome Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 34 58
English :
The Craon-Mayenne racing federation looks forward to seeing you at the 2025 meetings.
German :
Die Renngesellschaft Craon-Mayenne lädt Sie zu den Treffen 2025 ein.
Italiano :
La Federazione corse Craon-Mayenne si augura di vedervi alle riunioni del 2025.
Espanol :
La federación de carreras Craon-Mayenne espera verle en las reuniones de 2025.
