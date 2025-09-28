COURSES HIPPIQUES Craon

COURSES HIPPIQUES Craon dimanche 28 septembre 2025.

COURSES HIPPIQUES

Avenue de l’Hippodrome Craon Mayenne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-29

La société des courses Craon-Mayenne vous donne rdv pour les réunions 2025.

Société des courses Craon-Mayenne

Hippodrome de la Touche

02 43 06 34 58

www.courses-craon.com .

Avenue de l’Hippodrome Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 34 58

English :

The Craon-Mayenne racing federation looks forward to seeing you at the 2025 meetings.

German :

Die Renngesellschaft Craon-Mayenne lädt Sie zu den Treffen 2025 ein.

Italiano :

La Federazione corse Craon-Mayenne si augura di vedervi alle riunioni del 2025.

Espanol :

La federación de carreras Craon-Mayenne espera verle en las reuniones de 2025.

L’événement COURSES HIPPIQUES Craon a été mis à jour le 2025-09-05 par SUD MAYENNE