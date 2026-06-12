Courses hippiques Curbigny
Courses hippiques Curbigny dimanche 19 juillet 2026.
Curbigny
Courses hippiques
Hippodrome de Montgelly Curbigny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-15
Deux rendez-vous hippiques à ne pas manquer !
Le dimanche 19 juillet 7 courses de Trot (une montée et les 6 autres attelées), avec la présence de la structure Hippodrome en Fête animations, jeux et tombola (gratuit pour les enfants et tombola gratuite pour les adultes).
Le samedi 15 août 7 courses de Trot (une montée et 6 autres attelées)
Journée Race and Care spécialement dédié au bien-être animal et plus particulièrement équin.
Pour ces deux journées, ouverture de l’hippodrome à 12 heures avec possibilité de pique-niquer sur place. Début des courses à 14 heures .
Hippodrome de Montgelly Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 39 63 com.courseshippiques71800@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses hippiques
L’événement Courses hippiques Curbigny a été mis à jour le 2026-06-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Curbigny (Saône-et-Loire)
- Nocturnes au château de Drée Curbigny 26 juillet 2026