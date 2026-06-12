Curbigny

Courses hippiques

Hippodrome de Montgelly Curbigny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-15

Deux rendez-vous hippiques à ne pas manquer !

Le dimanche 19 juillet 7 courses de Trot (une montée et les 6 autres attelées), avec la présence de la structure Hippodrome en Fête animations, jeux et tombola (gratuit pour les enfants et tombola gratuite pour les adultes).

Le samedi 15 août 7 courses de Trot (une montée et 6 autres attelées)

Journée Race and Care spécialement dédié au bien-être animal et plus particulièrement équin.

Pour ces deux journées, ouverture de l’hippodrome à 12 heures avec possibilité de pique-niquer sur place. Début des courses à 14 heures .

Hippodrome de Montgelly Curbigny 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 71 39 63 com.courseshippiques71800@gmail.com

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Curbigny a été mis à jour le 2026-06-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais